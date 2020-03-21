21.03.2020 | 10:40

Причины и обстоятельства гибели молодой женщины вечером пятницы, 20 марта, в микрорайоне ГПЗ-24 в Пензе устанавливают следователи.

Информация о трагедии появилась в социальной сети «ВКонтакте». Автор поста также предположил, что девушка выпала из окна многоэтажного дома. Один из комментаторов добавил, что ей исполнилось 25 лет, она была замужем и имела ребенка.

«Тело было обнаружено около 17:00 у дома № 74 на улице Измайлова. Погибшей оказалась местная жительница 1994 года рождения. По факту гибели женщины проводится проверка», - пояснили редакции портала Penzainform.ru в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

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