21.03.2020 | 09:48

Вечером в пятницу, 20 марта, в Пензе на улице Измайлова в микрорайоне ГПЗ-24 произошло трагическое происшествие. Сообщение о нем появилось в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Пользователь Сети сообщил, что при падении с высоты разбился человек (как он сказал, «девочка»). Автор поста также предположил, что погибшая выпала из окна многоэтажного дома.

Один из комментаторов добавил, что погибшей исполнилось 25 лет, она была замужем и имела ребенка.

Официальных сведений о трагедии пока нет.

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