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Происшествия | Соцсети: На улице Измайлова погибла молодая женщина

21.03.2020|09:48
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Вечером в пятницу, 20 марта, в Пензе на улице Измайлова в микрорайоне ГПЗ-24 произошло трагическое происшествие. Сообщение о нем появилось в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Пользователь Сети сообщил, что при падении с высоты разбился человек (как он сказал, «девочка»). Автор поста также предположил, что погибшая выпала из окна многоэтажного дома.

Один из комментаторов добавил, что погибшей исполнилось 25 лет, она была замужем и имела ребенка.

Официальных сведений о трагедии пока нет.

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Источник — фото № 2 vk.com/penza_live
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Гость|21.03.2020 10:39|

Весна и осень богата на окнопады.

Гость|21.03.2020 10:51|

особенно в скрепной раши...

Имя: Гость
Комментарий:

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