Сетевое издание|18+|Пятница|13 мар 2020|13:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  82.20  |  $  73.39

Происшествия | В Нижнем Ломове обрушилась часть здания бывшего общежития

13.03.2020|12:54
Печать

В Нижнем Ломове рухнула часть пятиэтажного нежилого здания. Горожане рассказали, что строение некогда было общежитием профучилища № 19, расположенного на улице Карла Маркса. Все произошло около 22:00 в среду, 11 марта.

На выложенных в Сеть фотографиях видно, что обрушился угол кирпичного дома - с пятого по первый этаж. Территорию вокруг завалило стройматериалами.

«Там уже давно никто ни живет, года три с половиной. Это здание давно в аварийном состоянии, ждали, когда рухнет, а оно даже больше пяти лет, мне кажется, простояло!» - рассказал один из горожан.

Сразу несколько пользователей заявили о том, что никто из людей не пострадал.

«Вот теперь начнут туда лазить и, не дай бог, кого нибудь завалит», «Надеюсь, хватит ума разобрать и продать стройматериал как б/у, пока детей не задавило?», «И в Черемушках есть такая общага, и одна на заводе, так что это только первая серия», - высказались комментаторы.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото vk.com/nlstory
0
0
0
0
 
Гость|13.03.2020 13:06|

это америки и запад, загнали туда свои телефоны!

Гость|13.03.2020 13:11|

Хлеб подоражался на основании чего? вот что писать надо, а они кладбище кошек, белозеров тьфу

Гость|13.03.2020 13:14|

Вся Россия рушится.

Гость|13.03.2020 13:35|

В областном центре давно уже дома рушатся. На то он и областной центр, чтобы пример подавать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте