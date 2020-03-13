13.03.2020 | 12:54

В Нижнем Ломове рухнула часть пятиэтажного нежилого здания. Горожане рассказали, что строение некогда было общежитием профучилища № 19, расположенного на улице Карла Маркса. Все произошло около 22:00 в среду, 11 марта.

На выложенных в Сеть фотографиях видно, что обрушился угол кирпичного дома - с пятого по первый этаж. Территорию вокруг завалило стройматериалами.

«Там уже давно никто ни живет, года три с половиной. Это здание давно в аварийном состоянии, ждали, когда рухнет, а оно даже больше пяти лет, мне кажется, простояло!» - рассказал один из горожан.

Сразу несколько пользователей заявили о том, что никто из людей не пострадал.

«Вот теперь начнут туда лазить и, не дай бог, кого нибудь завалит», «Надеюсь, хватит ума разобрать и продать стройматериал как б/у, пока детей не задавило?», «И в Черемушках есть такая общага, и одна на заводе, так что это только первая серия», - высказались комментаторы.

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