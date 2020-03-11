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Происшествия | Появились фото и видео с места аварии под Пензой, где пострадал подросток

11.03.2020|09:38
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Появились фотографии и видео с места аварии, случившейся в Пензенском районе 7 марта. В ДТП пострадали два человека, в том числе подросток.

По предварительным данным, в 19:05 на 410-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов столкнулись ВАЗ-2115 и фура Scania с полуприцепом Wielton.

Большегрузом управлял 56-летний шофер, легковушкой - 19-летний молодой человек, рядом с которым сидел 14-летний подросток.

И водитель, и пассажир «пятнадцатой» получили травмы. Бригада скорой помощи доставила их в больницу.

На предоставленных отделением пропаганды регионального УГИБДД материалах с места происшествия видно разбитый легковой автомобиль, разбросанные по дороге детали машины, кровь на пассажирском сиденье.

По данной аварии сейчас проводится проверка.

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Источник — фото и видео УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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