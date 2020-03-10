В субботу, 7 марта, в Пензенском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека, один из которых подросток.
По предварительным данным, в 19:05 на 410-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов столкнулись ВАЗ-2115 и фура Scania с полуприцепом Wielton.
Большегрузом управлял 56-летний шофер, легковушкой - 19-летний молодой человек, рядом с которым сидел 14-летний подросток.
И водитель, и пассажир «пятнадцатой» получили травмы. Бригада скорой помощи доставила их в больницу.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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