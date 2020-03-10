10.03.2020 | 08:24

В интернете опубликовали ролик, на котором запечатлен момент ДТП с участием полицейского «УАЗ-Патриот». Очевидец выложил запись видеорегистратора в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 8 марта, на проспекте Строителей.

На кадрах видно, что полицейская машина с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией выезжает на проспект Строителей в районе «Могилевского дворика», после этого движется по встречной полосе, а затем поворачивает направо в сторону мебельного магазина.

Далее УАЗ врезается в легковой автомобиль, после чего его отбрасывает еще на одну машину.

Официальных комментариев от представителей регионального управления МВД пока не поступало.

По предварительным данным, в результате аварии никто из людей не пострадал.

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