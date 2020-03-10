В интернете опубликовали ролик, на котором запечатлен момент ДТП с участием полицейского «УАЗ-Патриот». Очевидец выложил запись видеорегистратора в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 8 марта, на проспекте Строителей.
На кадрах видно, что полицейская машина с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией выезжает на проспект Строителей в районе «Могилевского дворика», после этого движется по встречной полосе, а затем поворачивает направо в сторону мебельного магазина.
Далее УАЗ врезается в легковой автомобиль, после чего его отбрасывает еще на одну машину.
Официальных комментариев от представителей регионального управления МВД пока не поступало.
По предварительным данным, в результате аварии никто из людей не пострадал.
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Судить водителя УАЗ-Патриот. Обязать его компенсировать потери пострадавшим. Лишить прав на два года.