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Происшествия | ДТП с участием полицейского «Патриота» попало на видео

10.03.2020|08:24
Печать

В интернете опубликовали ролик, на котором запечатлен момент ДТП с участием полицейского «УАЗ-Патриот». Очевидец выложил запись видеорегистратора в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 8 марта, на проспекте Строителей.

На кадрах видно, что полицейская машина с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией выезжает на проспект Строителей в районе «Могилевского дворика», после этого движется по встречной полосе, а затем поворачивает направо в сторону мебельного магазина.

Далее УАЗ врезается в легковой автомобиль, после чего его отбрасывает еще на одну машину.

Официальных комментариев от представителей регионального управления МВД пока не поступало.

По предварительным данным, в результате аварии никто из людей не пострадал.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость|10.03.2020 08:33|

Судить водителя УАЗ-Патриот. Обязать его компенсировать потери пострадавшим. Лишить прав на два года.

Гость|10.03.2020 08:51|

. Лишить прав на два года.

права лишишь а обязанности оставишь ? не права а ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ,нет такого документа "права" и не пробки а ЗАТОРы, пробки в бутылках

Гость|10.03.2020 08:53|

Мусора поганые!

Гость|10.03.2020 08:56|

утро журналюг пензаинформа начинается с воровства новостей из ВК.

Когда уже СВОИ новости научитесь делать?

Гость|10.03.2020 09:06|

Вот не повезло с ментами связаться. Теперь белые машинки виновными сделают.

Гость|10.03.2020 09:12|

так и надо петухам! в правилах сказано - уступи машине с маяком

Гость|10.03.2020 09:19|

так и надо петухам! в правилах сказано - уступи машине с маяком

не с маяком а с включенными спец сигналами

Гость|10.03.2020 09:23|

Гость писал(a):

Гость|10.03.2020 09:19|

так и надо петухам! в правилах сказано - уступи машине с маяком

а так ты не мог сделать нормально?

Гость писал(a):

Гость|10.03.2020 09:19|

не с маяком а с включенными спец сигналами

Кабачок

Гость|10.03.2020 10:07|

быдла везде с лихвой

Имя: Гость
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