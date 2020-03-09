09.03.2020 | 11:47

Вечером в воскресенье, 8 марта, на проспекте Строителей в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором засветился полицейский автомобиль марки «УАЗ-Патриот».

Очевидец аварии снял на камеру машину с включенными проблесковыми маячками и поврежденной передней частью. «Товары для женщин». Время 21:30», - подписал он выложенный в соцсеть ролик.

Других участников ДТП на кадрах не видно. Как именно все произошло, пока неизвестно.

«Джип убили», «Новая машина», «Надо губернатору показать, чтоб в следующий раз буханки старые им выдал)», - прокомментировали запись пользователи.

5 марта автопарк пензенской Госавтоинспекции пополнился 14 новыми внедорожниками. Ключи от них сотрудникам ГИБДД Иван Белозерцев вручал перед зданием регионального правительства. На каждый «УАЗ-Патриот» была наклеена символика ДПС.

В аварию на проспекте Строителей попало транспортное средство с надписью «ППС», поэтому, вероятнее всего, на видео не новая машина.

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