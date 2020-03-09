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Происшествия | На проспекте Строителей в ДТП попал полицейский «УАЗ-Патриот»

09.03.2020|11:47
Печать

Вечером в воскресенье, 8 марта, на проспекте Строителей в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором засветился полицейский автомобиль марки «УАЗ-Патриот».

Очевидец аварии снял на камеру машину с включенными проблесковыми маячками и поврежденной передней частью. «Товары для женщин». Время 21:30», - подписал он выложенный в соцсеть ролик.

Других участников ДТП на кадрах не видно. Как именно все произошло, пока неизвестно.

«Джип убили», «Новая машина», «Надо губернатору показать, чтоб в следующий раз буханки старые им выдал)», - прокомментировали запись пользователи.

5 марта автопарк пензенской Госавтоинспекции пополнился 14 новыми внедорожниками. Ключи от них сотрудникам ГИБДД Иван Белозерцев вручал перед зданием регионального правительства. На каждый «УАЗ-Патриот» была наклеена символика ДПС.

В аварию на проспекте Строителей попало транспортное средство с надписью «ППС», поэтому, вероятнее всего, на видео не новая машина.

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Источник — видео www.instagram.com/sova_penza_avto
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Гость|09.03.2020 11:58|

Новенькие тазики колошматить принялись ?

Гость|09.03.2020 11:58|

для будующих тупых комментаторов-авто ППС

Гость|09.03.2020 11:59|

Это не дпс,а ППС жлобье.

Гость|09.03.2020 11:59|

penzainform.ru писал(a):

вероятнее всего, на видео не новая машина.
И что? Это должно обрадовать налогоплательщика?

Гость|09.03.2020 12:33|

Так им и надо лагерные псы

Гость|09.03.2020 13:05|

Не свое - и нечего беречь

Гость|09.03.2020 13:27|

Не успели выдать...

Гость|09.03.2020 13:46|

Опередят Яндекс такси

Имя: Гость
Комментарий:

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