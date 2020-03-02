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Происшествия | Из Суры у подвесного моста достали тело пожилого пензенца

02.03.2020|16:28
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В Пензе из реки Суры извлекли тело мужчины. В пятницу, 28 февраля, в 15:30 очевидец сообщил в пожарно-спасательный центр, что в районе подвесного моста видит в воде объект, похожий на человека.

«Со спасательной станции «Пески» специалисты на гребной лодке подошли к указанному месту, обнаружили там тело мужчины без признаков жизни, отбуксировали его к берегу, извлекли из воды и передали сотрудникам полиции», - сообщили в ГУ ППСЦ.

В пресс-службе регионального УМВД России уточнили, что погибшим оказался житель Пензы 1938 года рождения.

18 февраля, под Большим Сурским мостом в Пензе нашли труп 19-летней горожанки. Проходивший по путепроводу горожанин заметил лежавшую на льду реки со стороны улицы Каракозова девушку и позвонил в правоохранительные органы. На теле погибшей обнаружили травмы, характерные для падения с высоты.

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Гость|02.03.2020 16:39|

Вместо камер контроля пдд нужны камеры наблюдения.

Гость|02.03.2020 17:13|

Люди не выдерживают человека, похожего на губернатора

Гость|02.03.2020 17:17|

Ещё один не выдержал великого скрепно-духовного счастья.

Гость|02.03.2020 17:26|

Диверсия от ПФР

Имя: Гость
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