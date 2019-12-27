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Происшествия | В аварии с маршруткой на пр-те Победы пострадали женщина и ребенок

27.12.2019|15:57
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В ДТП с маршруткой и ВАЗом, случившемся на проспекте Победы в пятницу, 27 декабря, пострадал ребенок. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 13:50 напротив дома № 124Б, рядом с детской поликлиникой № 6, столкнулись «Лада-Калина» под управлением 19-летнего водителя и маршрутка № 18 марки Peugeot с 38-летним шофером.

Два пассажира микроавтобуса - женщина 1982 года рождения и девочка 2014-го - получили травмы. Медики осмотрели их на месте аварии и отпустили. По словам очевидца ДТП, пассажирка сломала нос.

«В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - уточнили редакции портала «ПензаИнформ» в отделении пропаганды.

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Гость|27.12.2019 16:34|

ДТП от незнания ПДД.

Дурачек.

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