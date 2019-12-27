В пятницу, 27 декабря, на проспекте Победы в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта.
Напротив детской поликлиники № 6 маршрутка № 18 врезалась в автомобиль «Лада-Калина». У легковушки оказалась повреждена левая задняя часть.
По словам очевидца аварии, девушка - пассажирка микроавтобуса сломала нос.
18 декабря на улице Калинина, у ТЦ «Фортуна», в ДТП попала маршрутка № 33. Удар пришелся в левую сторону легковушки, та смялась. У микроавтобуса был поврежден капот.
penzainform.ru писал(a):А нос, она сломала во время аварии, или позже, когда стала высказывать претензии водителю маршрутки?