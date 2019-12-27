27.12.2019 | 14:26

В пятницу, 27 декабря, на проспекте Победы в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта.

Напротив детской поликлиники № 6 маршрутка № 18 врезалась в автомобиль «Лада-Калина». У легковушки оказалась повреждена левая задняя часть.

По словам очевидца аварии, девушка - пассажирка микроавтобуса сломала нос.

18 декабря на улице Калинина, у ТЦ «Фортуна», в ДТП попала маршрутка № 33. Удар пришелся в левую сторону легковушки, та смялась. У микроавтобуса был поврежден капот.