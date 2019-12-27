Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|27 дек 2019|15:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
  69.80  |  $  62.75

Происшествия | На пр-те Победы в ДТП попала маршрутка, пассажирка сломала нос

27.12.2019|14:26
Печать

В пятницу, 27 декабря, на проспекте Победы в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта.

Напротив детской поликлиники № 6 маршрутка № 18 врезалась в автомобиль «Лада-Калина». У легковушки оказалась повреждена левая задняя часть.

По словам очевидца аварии, девушка - пассажирка микроавтобуса сломала нос.

18 декабря на улице Калинина, у ТЦ «Фортуна», в ДТП попала маршрутка № 33. Удар пришелся в левую сторону легковушки, та смялась. У микроавтобуса был поврежден капот.

0
0
0
0
 
Гость|27.12.2019 14:43|

penzainform.ru писал(a):

девушка - пассажирка микроавтобуса сломала нос.
А нос, она сломала во время аварии, или позже, когда стала высказывать претензии водителю маршрутки?

Гость|27.12.2019 14:51|

Каждый день наблюдаю картину как они торопятся собрать народ обгоняя друг друга и подрезая.

Гость|27.12.2019 14:52|

penzainform.ru писал(a):

Напротив детской поликлиники № 6 маршрутка № 18 врезалась в автомобиль «Лада-Калина». У легковушки оказалась повреждена левая задняя часть.
ООО «Меркурий»

г. Пенза, ул. Антонова, 3, офис 201

E-mail: saturn.penza@gmail.com. Приемная тел. 95-64-90. Телефон доверия: 23-78-82.

Генеральный директор - Кривозубов Николай Михайлович

ООО «Меркурий» работает на рынке пассажирских перевозок с 2004 года. Предприятие обслуживает маршрут автобусов большого класса № 54 и маршруты автобусов малого класса №№ 4, 5, 13, 18, 31, 33, 34, 81, 89.

Гость|27.12.2019 15:00|

Смотрите какие "совпадения" - Бочкарёв губернатор с 1998 года ,мэром тогда был Калашников с которым у него было не очень,в 2004 г. Калашникова выдавливают в отставку,и в 2004 г. же появляется Меркурий шурина Бочкарёва Н.Кривозубова и его дочери Н.Бочкарёвой на месте приватизированного ими ППАТП-4 !

Гость|27.12.2019 15:14|

Предновогодняя суета на букву Хэ

Гость|27.12.2019 15:16|

При помощи хорошего юриста можно содрать с Меркурия большую компенсацию

Гость|27.12.2019 15:18|

Гость писал(a):

При помощи хорошего юриста можно содрать с Меркурия большую компенсацию
Я хозяин и депутат. Хрен ты с меня что содрёшь, сосунок!

Гость|27.12.2019 15:28|

так это же маршрутка из предыдущего поста, с Западной

Гость|27.12.2019 15:30|

Нужно запретить МАРШРУТКИ и пустить муниципальные АВТОБУСЫ. Аварий и нарушений ПДД в разы станет меньше.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте