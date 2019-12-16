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Происшествия | Пользователи соцсетей сообщили о сбитом в Терновке пешеходе

16.12.2019|08:12
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Утром в понедельник, 16 декабря, в Пензе случилось несколько ДТП. По словам очевидца, в результате одного из них пострадал пешеход. Информация об инциденте появилась в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

«Остановка «Терновский мост», в сторону города, сбит пешеход на пешеходном переходе. Время 6:35», - написал очевидец.

По его словам, пострадавшая (женщина, чей возраст пока неизвестен) жива.

Еще одна авария произошла у Монумента воинской и трудовой славы на проспекте Победы около 8:00. По дороге в центр города столкнулись два легковых автомобиля.

Обстоятельства обоих ДТП выяснят сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, одной из причин могли стать сложные погодные условия. Из-за снегопада видимость на дорогах ограничена.

Накануне у Арбековского поста ГИБДД произошла авария с участием пяти автомобилей: ВАЗ-2114, Renault Sandero (с символикой «Яндекс.Такси»), Nissan X-Trail, Toyota и Opel Astra. В ней погиб четырехлетний ребенок.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
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Гость|16.12.2019 08:14|

Куда дели сто миллиардов!? Как с фронта сводки за день.

Гость|16.12.2019 08:36|

Гость писал(a):

Куда дели сто миллиардов!? Как с фронта сводки

а какие с фронта сводки?

Гость|16.12.2019 08:38|

Гость писал(a):

а какие с фронта сводки?
Открой архивы, если есть такой интерес.

Гость|16.12.2019 08:40|

Гость писал(a):

Открой архивы, если есть такой интерес.
А зачем?

Гость|16.12.2019 08:43|

Гость писал(a):

А зачем?
Тебя не поймешь.Гость писал(a):
а какие с фронта сводки?
Определись уже.

Гость|16.12.2019 08:47|

А зачем, если ты читала и можешь вкратце нам пересказать тут?

Гость|16.12.2019 08:54|

Гость писал(a):

Как с фронта сводки за день.
За только утро.

Гость|16.12.2019 09:02|

penzainform.ru писал(a):

одной из причин могли стать сложные погодные условия. Из-за снегопада видимость на дорогах ограничена.
В ПДД написано скорость должна быт соответственно состоянию дороги и видимости, вплоть до полной остановки. Эти правила написаны многими и многими смертями на дороге.

Гость|16.12.2019 09:03|

Гость писал(a):

а какие с фронта сводки?
Обычные, набери противостояние Шеис, или способен только тролить?

Гость|16.12.2019 09:04|

Гость писал(a):

набери противостояние Шеис,
Дурачков зачем читать?

Гость|16.12.2019 09:07|

Гость писал(a):

Дурачков зачем читать?
А ты черпаешь знания только на этом форуме?

Гость|16.12.2019 09:11|

Гость писал(a):

А зачем, если ты читала и можешь вкратце нам пересказать тут?
Пересказать непересказуемое?))) Топорно работаешь, пытаясь вызвать мелкими пакостями гнев с моей стороны к себе. Вас всех видно таких враз.

Гость|16.12.2019 09:12|

Гость писал(a):

А ты черпаешь знания только на этом форуме?
А зачем вы сидите на форуме? Сидите на сайте https://www.penzainform.ru/news/incidents/2019/12/16/polzovateli_sotcsetej_soobshili_o_sbitom_v_ternovke_peshehode.html#lastComment

Гость|16.12.2019 09:14|

УВАЖАЕМЫЙ ГУБЕРНАТОР! КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ УБИВАЮ ИЛИ КАЛЕЧАТ ЛЮДЕЙ(1-2). КОГДА НАВЕДЁТЕ ПОРЯДОК?

Нарушают как водители,так и пешеходы.

Гость|16.12.2019 09:15|

Гость писал(a):

А зачем вы сидите на форуме?
Гость писал(a):
А зачем вы сидите на форуме?
Ну явно не знания здесь даю.

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Имя: Гость
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