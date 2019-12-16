16.12.2019 | 08:12

Утром в понедельник, 16 декабря, в Пензе случилось несколько ДТП. По словам очевидца, в результате одного из них пострадал пешеход. Информация об инциденте появилась в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

«Остановка «Терновский мост», в сторону города, сбит пешеход на пешеходном переходе. Время 6:35», - написал очевидец.

По его словам, пострадавшая (женщина, чей возраст пока неизвестен) жива.

Еще одна авария произошла у Монумента воинской и трудовой славы на проспекте Победы около 8:00. По дороге в центр города столкнулись два легковых автомобиля.

Обстоятельства обоих ДТП выяснят сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, одной из причин могли стать сложные погодные условия. Из-за снегопада видимость на дорогах ограничена.

Накануне у Арбековского поста ГИБДД произошла авария с участием пяти автомобилей: ВАЗ-2114, Renault Sandero (с символикой «Яндекс.Такси»), Nissan X-Trail, Toyota и Opel Astra. В ней погиб четырехлетний ребенок.