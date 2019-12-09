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Происшествия | Утренние аварии осложнили дорожную обстановку в центре Пензы

09.12.2019|09:15
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Утром в понедельник, 9 декабря, движение транспорта в центре Пензы оказалось затруднено из-за аварий. Фотографии с мест ДТП появились в одной из групп в соцсети «ВКонтакте».

«Авария на перекрестке Пушкина - Ставского. Время 8:00», - написал очевидец.

«Перекресток Бакунина - Кулакова. Перекрыто две полосы. Время 9:02», - сообщил позднее другой участник группы.

Судя по фотографиям, в обоих ДТП машины получили незначительные механические повреждения. Однако из-за транспортных средств, стоящих на проезжей части, образовались заторы.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:10, на улицах Суворова, Пушкина и Ставского скорость движения транспорта составляет около 7 км/ч.

По фактам ДТП будут проведены проверки.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|09.12.2019 09:34|

Кем проверки будут проведены?

Гость|09.12.2019 09:37|

Гость писал(a):

Кем проверки будут проведены?
Да никем, это журналисты по привычке пишут. Они даже с ГИБДД не связывались.

Гость|09.12.2019 09:45|

Вздрогнул

Имя: Гость
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