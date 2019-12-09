09.12.2019 | 09:15

Утром в понедельник, 9 декабря, движение транспорта в центре Пензы оказалось затруднено из-за аварий. Фотографии с мест ДТП появились в одной из групп в соцсети «ВКонтакте».

«Авария на перекрестке Пушкина - Ставского. Время 8:00», - написал очевидец.

«Перекресток Бакунина - Кулакова. Перекрыто две полосы. Время 9:02», - сообщил позднее другой участник группы.

Судя по фотографиям, в обоих ДТП машины получили незначительные механические повреждения. Однако из-за транспортных средств, стоящих на проезжей части, образовались заторы.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:10, на улицах Суворова, Пушкина и Ставского скорость движения транспорта составляет около 7 км/ч.

По фактам ДТП будут проведены проверки.