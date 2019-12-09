09.12.2019 | 11:55

В понедельник, 9 декабря, в Вадинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь человека.

По предварительным данным, около 9:30 на 13-м километре трассы Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино столкнулись Peugeot-301, которым управляла 31-летняя женщина, и автобус ПАЗ с 56-летним шофером, следовавший по маршруту Земетчино - Пенза.

После удара легковой автомобиль вылетел в кювет и загорелся.

В результате 32-летняя пассажирка Peugeot скончалась на месте, женщину, сидевшую за рулем, госпитализировали с травмами.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.