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Происшествия | Под Вадинском Peugeot столкнулся с ПАЗом, вылетел в кювет и загорелся

09.12.2019|11:55
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В понедельник, 9 декабря, в Вадинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь человека.

По предварительным данным, около 9:30 на 13-м километре трассы Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино столкнулись Peugeot-301, которым управляла 31-летняя женщина, и автобус ПАЗ с 56-летним шофером, следовавший по маршруту Земетчино - Пенза.

После удара легковой автомобиль вылетел в кювет и загорелся.

В результате 32-летняя пассажирка Peugeot скончалась на месте, женщину, сидевшую за рулем, госпитализировали с травмами.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость|09.12.2019 12:07|

так сколько же лет погибшей автоледи?

Гость|09.12.2019 12:14|

Гость писал(a):

так сколько же лет погибшей автоледи?
А Вы читать не пробовали? Написано же, что за рулем была 31-летняя, погибшей пассажирке было 32. В чем проблема? Чукча не читатель, чукча писатель?

Гость|09.12.2019 12:15|

Жаль очень.Эти иномарки от пинка взрываются.Соболезную.

Гость|09.12.2019 12:25|

ДОРОГИ ВОВРЕМЯ НИКОГДА НЕ ПОСЫПАЮТСЯ, ПОКА ПЕТУХ В Ж*ПУ НЕ КЛЮНЕТ!

Гость|09.12.2019 12:47|

оценивать нужно дорожную обстановку и не гнать

Гость|09.12.2019 12:48|

В 9,30 дорога была посыпана.

Имя: Гость
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