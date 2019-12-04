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Происшествия | В Каменке дебошир ранил работника кафе и ударил женщину стулом

04.12.2019|10:47
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Поздним вечером в понедельник, 2 декабря, в одном из кафе Каменки поссорились два посетителя. Нетрезвый мужчина стал приставать к девушке, за которую вступился брат.

Конфликт перешел в драку. Пьяный дебошир схватил бутылку и, взмахнув ей, рассек бутылкой подбородок администратору, а затем поднял стул и обрушил его на голову одной из посетительниц.

После этого все участники конфликта вышли на улицу, а работники кафе вызвали правоохранителей. На место происшествия оперативно прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Заметив приближающийся патрульный автомобиль, агрессор сел в свою машину и попытался уехать, но это ему не удалось - росгвардейцы задержали его.

«Для дальнейшего разбирательства 45-летнего дебошира доставили в ОМВД России по Каменскому району. Для оказания помощи пострадавшим была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Администратора кафе госпитализировали, а посетительницу осмотрели и оказали помощь на месте», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость|04.12.2019 11:42|

Изолировать это животное от общества!

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