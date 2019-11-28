28.11.2019 | 09:16

В среду, 27 ноября, около 0:30 в полицию позвонила испуганная жительница Пензы. Она рассказала, что ей угрожает незнакомец, размахивая кулаками.

На место происшествия оперативно прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Встретившая стражей порядка девушка рассказала, что она ехала на автомобиле, когда пьяный мужчина внезапно выбежал на середину проезжей части и преградил машине путь. Неадекватный гражданин перекрыл движение, но не собирался уходить с дороги.

Автолюбительница сделала хулигану замечание и попросила отойти, но тот начал кричать и нецензурно браниться. Когда же он увидел, что девушка набирает 02, то поспешил скрыться.

«Вскоре стражи порядка заметили гражданина, подходящего под описание, и задержали его. Позднее девушка опознала его. Для дальнейшего разбирательства 22-летнего молодого человека передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.