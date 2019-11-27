27.11.2019 | 14:47

Утром в среду, 27 ноября, в торговом центре Заречного, расположенном на улице Ленина, случилось ЧП: в шахту лифта провалился человек.

В пресс-службе регионального УМВД РФ ИА «ПензаИнформ» уточнили, что это был 46-летний работник ТЦ, который пытался самостоятельно устранить неисправность оборудования.

Датчик лифта не срабатывал на закрытие двери, так что кабина не трогалась с места. В определенный момент мужчина, чинивший механизм, не удержался и упал в шахту - с первого этажа на нулевой.

«В настоящий момент он с травмами доставлен в медицинское учреждение», - пояснили в пресс-службе.

По факту случившегося проводится проверка.