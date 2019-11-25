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Происшествия | В Пензе водитель автобуса едва не сбил мужчину с ребенком

25.11.2019|10:04
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Автомобилист из Пензы стал свидетелем грубого нарушения ПДД, допущенного водителем автобуса.

Инцидент произошел в субботу, 23 ноября, на пересечении улиц Кирова и Максима Горького. Запись, сделанную автомобильным видеорегистратором, горожанин опубликовал в группе «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте».

Машина с видеорегистратором ехала по правой полосе в сторону фонтана. На светофоре начал мигать желтый сигнал, и она остановилась. Загорелся красный. Дорогу стал переходить мужчина, на плечах у которого сидел маленький ребенок.

Пешеход пересек правую полосу, а затем был вынужден остановиться – по левой перед ним проехал автобус (по словам автора поста, он следовал по маршруту № 82).

Интернет-пользователи обрушились на нарушителя с резкой критикой.

«Тут ситуация предельно ясная. Светофор, полоса, пешеходный переход. Все говорит в сторону пешехода. А автобусы да, нарушают даже больше, наверное, чем маршрутки», - констатировал один из участников группы.

«Уволить такого водителя!» - призвал другой.

Похожий случай произошел в Терновке 1 апреля с автобусом № 66. Водитель на высокой скорости проехал по зебре, проигнорировав человека, который уже начал переходить дорогу. Пешеход едва успел увернуться.

Источник — Фото и видео vk.com/penza_live
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Гость|25.11.2019 10:26|

Никому не помешал!

стукачи!

у него план!

Пешеход сам виноват!

...

Гость|25.11.2019 10:32|

этот ЯЖОТЕЦ не убедился что его пропрускают и ринулся добровольно под колёса автобуса со своим личинусом

Гость|25.11.2019 10:33|

ГУБЕРНАТОР!!! КОГДА ПРЕКРАТИТСЯ ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ? ЛЮДЕЙ УБИВАЮТ И КАЛЕЧАТ НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ!!!

В Пензе все едут как хотят,на красный свет!!!

Гость|25.11.2019 10:37|

только МАССОВАЯ установка камер на ВСЕХ перекрестках может изменить ситуацию.

никакие слова, полумеры и прочее - не изменят!

Только неотвратимость наказания сможет поставить наглецов на место.

Хотя есть еще вариант - быстрое реагирование ГИБДД на подобные видео, причем с обязательным отчетом в СМИ о принятых мерах.

Можно даже специальный портал открыть, для подобных видео.

Но идеально - процентов 20 от штрафа отдавать автору видео. Вот тогда точно порядок будет!

Гость|25.11.2019 10:41|

Игнорирования светофоров,и пешеходных переходов в Пензе это уже статистика.Водители нарушают правила,зная.что они не понесут никакого наказания. какое количество убитых и покалеченных такими автохамами должно привести в чувство наше руководство города,чтобы все таки водители начали соблюдать ПДД.

Гость|25.11.2019 10:46|

Права у дебилка нужно срочно отнять !!!

Гость|25.11.2019 10:56|

В ГОРОДЕ МАЛО ТРУПОВ?

Гость|25.11.2019 10:58|

Гость писал(a):

Только неотвратимость наказания сможет поставить наглецов на место.
А если сделать штраф от минимально действующего до процентного от дохода виновного - эффект будет значительнее.

Гость|25.11.2019 11:01|

Дилижанс братьев Фоминых во всей красе.

Гость|25.11.2019 11:06|

с автобусом то всё понятно.а вот водила регистратора какого там стоял.да и едет потом 10 км.ч.наверняка автобус за..ся за ним тащится вот и рванул.из за таких черепах и пробки по городу.

Гость|25.11.2019 11:07|

Гость писал(a):

Дилижанс братьев Фоминых во всей красе.
Я даже не представлял, до одного случая, кого туда принимают. Узнал - ужаснулся.

Гость|25.11.2019 11:14|

Гость писал(a):

за..ся за ним тащится
Ну не звезди, он только тронулся, а при мигающем ты разгоняешься? Я тоже нет. Автобус только от остановки, пересёк сплошную, видит мигающий и прёт. Не переводи стрелки.

Гость|25.11.2019 11:15|

Водила с регистаратором сам нарушил. Переехал за стоп линию.

Гость|25.11.2019 11:24|

Гость писал(a):

Водила с регистаратором сам нарушил
Считай ты отмазал автобусника, зачёт.

Гость|25.11.2019 11:28|

Гость писал(a):

у него план!
А как ещё стать успешным предпринимателем - платить по совковски. Переобуваться бизнесмены научились креативно, жадность однако.

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Имя: Гость
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