25.11.2019 | 10:04

Автомобилист из Пензы стал свидетелем грубого нарушения ПДД, допущенного водителем автобуса.

Инцидент произошел в субботу, 23 ноября, на пересечении улиц Кирова и Максима Горького. Запись, сделанную автомобильным видеорегистратором, горожанин опубликовал в группе «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте».

Машина с видеорегистратором ехала по правой полосе в сторону фонтана. На светофоре начал мигать желтый сигнал, и она остановилась. Загорелся красный. Дорогу стал переходить мужчина, на плечах у которого сидел маленький ребенок.

Пешеход пересек правую полосу, а затем был вынужден остановиться – по левой перед ним проехал автобус (по словам автора поста, он следовал по маршруту № 82).

Интернет-пользователи обрушились на нарушителя с резкой критикой.

«Тут ситуация предельно ясная. Светофор, полоса, пешеходный переход. Все говорит в сторону пешехода. А автобусы да, нарушают даже больше, наверное, чем маршрутки», - констатировал один из участников группы.

«Уволить такого водителя!» - призвал другой.

Похожий случай произошел в Терновке 1 апреля с автобусом № 66. Водитель на высокой скорости проехал по зебре, проигнорировав человека, который уже начал переходить дорогу. Пешеход едва успел увернуться.