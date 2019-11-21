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Происшествия | Названа причина коммунальной аварии на улице Кураева в Пензе

21.11.2019|16:27
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В ООО «Горводоканал» рассказали о ходе ремонтно-восстановительных работ на улице Кураева. В четверг, 21 ноября, в районе дома № 16 произошла коммунальная авария.

Первыми тревогу забили водители. «Володарского поплыла. Будет каток», - написал очевидец в одной из местных групп соцсети «ВКонтакте». Он прикрепил к посту фотографию, на которой виден поток воды, льющейся по улице Володарского в сторону Ленинского районного суда.

Там, где вода успела замерзнуть, уже возникли затруднения. «Скользко. Стоят шлифуют. Некоторые до сих пор на лете», - констатировал другой интернет-пользователь.

Сообщение об утечке поступило в диспетчерскую службу горводоканала в 8:30. В 9:00 сотрудники ресурсоснабжающей организации приступили к ликвидации порыва.

«В 11:00 для осуществления работ было отключено холодное водоснабжение в строениях, расположенных от улицы Московской до улицы Красной. В устранении утечки задействовано шесть единиц техники.

Сотрудники «Горводоканала» произвели земляные работы, в результате которых было выявлено, что на участке трубопровода произошел перелом трубы. Специалистами сделана расточка ЖИБО, подготовлено для замены два метра стальной трубы», - сообщили в пресс-службе ООО «Горводоканал».

Специалисты планируют завершить ремонт и восстановить подачу ХВС к 17:00. После этого они благоустроят место разрытия.

«Администрация ООО «Горводоканал» приносит жителям Пензы свои извинения за вынужденные неудобства», - обратилась к населению пресс-служба.

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Гость|21.11.2019 16:40|

Перелом скрытый или открытый?

Гость|21.11.2019 16:41|

Загипсовать на забыли?

Гость|21.11.2019 16:44|

penzainform.ru писал(a):

что на участке трубопровода произошел перелом трубы.
Эдак можно будет отчитаться, что количество аварий из-за порывов (или прорывов) трубопроводов снизилось до нуля. Переломы труб статистика аварий пока не учитывает.

Гость|21.11.2019 17:09|

Ильин там теперь директор

Гость|21.11.2019 17:34|

Гость писал(a):

Ильин там теперь директор
Ой, горе нам.

Имя: Гость
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