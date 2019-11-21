21.11.2019 | 16:27

В ООО «Горводоканал» рассказали о ходе ремонтно-восстановительных работ на улице Кураева. В четверг, 21 ноября, в районе дома № 16 произошла коммунальная авария.

Первыми тревогу забили водители. «Володарского поплыла. Будет каток», - написал очевидец в одной из местных групп соцсети «ВКонтакте». Он прикрепил к посту фотографию, на которой виден поток воды, льющейся по улице Володарского в сторону Ленинского районного суда.

Там, где вода успела замерзнуть, уже возникли затруднения. «Скользко. Стоят шлифуют. Некоторые до сих пор на лете», - констатировал другой интернет-пользователь.

Сообщение об утечке поступило в диспетчерскую службу горводоканала в 8:30. В 9:00 сотрудники ресурсоснабжающей организации приступили к ликвидации порыва.

«В 11:00 для осуществления работ было отключено холодное водоснабжение в строениях, расположенных от улицы Московской до улицы Красной. В устранении утечки задействовано шесть единиц техники.

Сотрудники «Горводоканала» произвели земляные работы, в результате которых было выявлено, что на участке трубопровода произошел перелом трубы. Специалистами сделана расточка ЖИБО, подготовлено для замены два метра стальной трубы», - сообщили в пресс-службе ООО «Горводоканал».

Специалисты планируют завершить ремонт и восстановить подачу ХВС к 17:00. После этого они благоустроят место разрытия.

«Администрация ООО «Горводоканал» приносит жителям Пензы свои извинения за вынужденные неудобства», - обратилась к населению пресс-служба.