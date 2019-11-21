21.11.2019 | 08:58

Автомобилистов из Пензы предупредили о коммунальной аварии в центре города. Утром в четверг, 21 ноября, на улице Кураева прорвало трубу.

«Володарского поплыла. Будет каток», - написал очевидец в одной из местных групп соцсети «ВКонтакте».

Он прикрепил к посту фотографию, на которой виден поток воды, льющийся по улице Володарского в сторону Ленинского районного суда.

При этом на улице мороз: температура воздуха достигла минус 11 градусов. Там, где вода успела замерзнуть, уже возникли затруднения.

«Скользко. Стоят шлифуют. Некоторые до сих пор на лете», - констатировал еще один интернет-пользователь.

Позднее в соцсетях появилась запись с места ЧП. На кадрах запечатлена грузовая «Газель», с трудом преодолевающая поворот с Кураева на Володарского. Также видно, что вода течет и по Кураева в сторону Красной.

«Будьте осторожны», - призвали водителей.