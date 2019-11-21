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Происшествия | Центр Пензы превратился в каток из-за коммунальной аварии

21.11.2019|08:58
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Автомобилистов из Пензы предупредили о коммунальной аварии в центре города. Утром в четверг, 21 ноября, на улице Кураева прорвало трубу.

«Володарского поплыла. Будет каток», - написал очевидец в одной из местных групп соцсети «ВКонтакте».

Он прикрепил к посту фотографию, на которой виден поток воды, льющийся по улице Володарского в сторону Ленинского районного суда.

При этом на улице мороз: температура воздуха достигла минус 11 градусов. Там, где вода успела замерзнуть, уже возникли затруднения.

«Скользко. Стоят шлифуют. Некоторые до сих пор на лете», - констатировал еще один интернет-пользователь.

Позднее в соцсетях появилась запись с места ЧП. На кадрах запечатлена грузовая «Газель», с трудом преодолевающая поворот с Кураева на Володарского. Также видно, что вода течет и по Кураева в сторону Красной.

«Будьте осторожны», - призвали водителей.

Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость|21.11.2019 09:07|

Бардак и хаос в городском хозяйстве продолжается!

Гость|21.11.2019 09:09|

Американцы снова Пензу в хаус опускают?

Гость|21.11.2019 09:11|

Губернатор!!! Все жители Пензы доживут до весны?

Гость|21.11.2019 09:12|

Барак Обама стань нашим губернатором .

Гость|21.11.2019 09:16|

Власть недееспособна.

Гость|21.11.2019 09:20|

Безопасность дорожного движения начинается с коммуникаций под ними. Ну вот зачем было вложено средств в "фантик"- бордюры( по фиг чьего производства)? Как догадываются, так деньгами безграмотно распоряжаться?

Гость|21.11.2019 09:20|

Что вообще происходит в этом городе?

Гость|21.11.2019 09:22|

penzainform.ru писал(a):

21 ноября, на улице Кураева прорвало трубу.
Никогда такого не было, и вот опять.

Гость|21.11.2019 09:22|

Это апокалипсис. Мы все умрем

Гость|21.11.2019 09:24|

С такой властью, не выживем! Одна показуха и болтовня! Реальных дел на благо народа нет!

Гость|21.11.2019 09:26|

21.11.2019 09:20|

Что вообще происходит в этом городе?

Деньги надо в ЖКХ вкладывать и др. Жизнеобеспечения. А они скверы по настроили, танк восстанавливают, бардюры...

Вот и затрещало наследие СССР. Но как качественно в СССР строили и в сроки сдавали объекты в 21 веке пользуются наследие.

Гость|21.11.2019 09:28|

Точнее и не скажешь, согласна полностью

Гость|21.11.2019 09:29|

Город то не большой, и такая куча людей, решающие эти задачи, справится не может. Как так?

Гость|21.11.2019 09:30|

Наследие СССР не только в сетях, но и в домах, которые тож скоро посыпятся, некоторые уже...

Гость|21.11.2019 09:30|

Гость писал(a):

Что вообще происходит в этом городе?
Выражаясь литературно - ПИПЕЦ.

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Имя: Гость
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