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Происшествия | По сигналу тревоги в «Суворовский» прибыли 37 пожарных

12.11.2019|11:59
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Стали известны подробности чрезвычайного происшествия, случившегося в Пензе во вторник, 12 ноября.

Утром в социальных сетях распространилась информация о пожаре в торговом центре «Суворовский». Один из очевидцев утверждал, что приехало 10-12 спецавтомобилей, другой - что всего 3, третий же вообще не заметил ничего необычного.

Как оказалось, к объекту с массовым пребыванием людей прибыло более десяти единиц спецтехники. Сигнал, что в кафе McDonald’s, расположенном в торговом центре, произошло короткое замыкание без последующего возгорания, поступил на пульт дежурного в 7:54.

«По адресу: ул. Суворова, 144, выехали 37 пожарных на 12 спецавтомобилях. Они эвакуировали около 20 человек, находившихся в здании. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Гость|12.11.2019 12:17|

penzainform.ru писал(a):

Один из очевидцев утверждал, что приехало 10-12 спецавтомобилей, другой - что всего 3
Сарафанное радио, бабки на лавочку слишком утром рано вышли

Имя: Гость
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