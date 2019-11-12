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Происшествия | В крупном торговом центре Пензы случилось ЧП

12.11.2019|09:27
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Утром во вторник, 12 ноября, к пензенскому торговому центру «Суворовский» подъехало несколько пожарных машин.

Как выяснилось, в кафе McDonald’s произошло короткое замыкание без последующего возгорания.

«Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Информация о происходящем появилась в одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте».

«Что-то случилось в «Суворовском», уже приехало 10-12 пожарных машин!» - написал автор поста, сопроводив его фотографией.

«Только что проезжал, не заметил», - ответил один из комментаторов. «Ну что вы нагнетаете - 10-12 машин. 3 машины приехали, огня нет. Может, учения. Все-таки как люди любят приукрасить», - отметила другая жительница Пензы.

16 августа из торгового центра «Империя» на площади Ленина пришлось эвакуировать посетителей из-за подозрительного предмета, обнаруженного в кафе McDonald’s. Находку обследовали специалисты-взрывотехники. Они определили, что это пустой корпус учебной гранаты, не представлявший угрозы для жизни и здоровья людей.

Источник — https://vk.com/penza_live
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Гость|12.11.2019 09:47|

происки пендосов!

Хотят лишить нас правильного питания!

Имя: Гость
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