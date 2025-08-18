Второй пожар: в Кузнецком районе сгорели 2 дачных домика и баня

18.08.2025 | 09:47

Вечером в воскресенье, 17 августа, в СНТ «Вишневка» Кузнецкого района снова случился пожар. Сообщение о нем поступило в МЧС в 20:09.

Для тушения огня привлекалось 4 спецмашины.

В результате сгорели два дачных домика и баня общей площадью 45 кв. м. Причина произошедшего сейчас устанавливается.

«Пострадавших и погибших не зарегистрировано», - пояснили в МЧС.

Днем ранее в том же садоводческом товариществе сгорел дачный домик площадью 30 кв. м. Никто из людей травм также не получил.