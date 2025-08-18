В Пензенской области за сутки случилось 2 пожара по одной причине

18.08.2025 | 09:14

В воскресенье, 17 августа, в Пензенской области случилось сразу два пожара по одной и той же причине - из-за неосторожности при курении.

Первый из них произошел в Нижнем Ломове. В 8:51 в МЧС поступил сигнал, что в квартире, расположенной на четвертом этаже 5-этажного дома на улице Розы Люксембург, загорелись мебель и вещи на площади 10 кв. м.

«На тушение пожара привлекались 3 единицы техники и 8 человек личного состава. Спасен 61-летний мужчина, 10 человек эвакуированы», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пензенской области.

Второе ЧП случилось в Бессоновке. О нем стало известно в 19:20. На улице Сурской выгорела комната площадью 15 кв. м в квартире на первом этаже двухэтажки.

«На тушение пожара привлекались 2 единицы техники и 5 человек. Пострадал 60-летний мужчина», - добавили в МЧС.

По обоим фактам специалисты проведут проверку.