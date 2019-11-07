07.11.2019 | 10:22

В среду, 6 ноября, в селе Софьино Сердобского района нашли гранату времен Великой Отечественной войны.

Житель одного из частных домов при земляных работах обнаружил у себя во дворе предмет, похожий на боеприпас, и обратился в правоохранительные органы.

На место прибыли взрывотехники. Они обследовали находку и пришли к выводу, что перед ними корпус ручной гранаты Ф-1 со следами сильной коррозии.

«Боеприпас направлен на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.