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Происшествия | В Сердобском районе сельчанин нашел во дворе гранату военных времен

07.11.2019|10:22
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В среду, 6 ноября, в селе Софьино Сердобского района нашли гранату времен Великой Отечественной войны.

Житель одного из частных домов при земляных работах обнаружил у себя во дворе предмет, похожий на боеприпас, и обратился в правоохранительные органы.

На место прибыли взрывотехники. Они обследовали находку и пришли к выводу, что перед ними корпус ручной гранаты Ф-1 со следами сильной коррозии.

«Боеприпас направлен на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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