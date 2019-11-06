06.11.2019 | 15:39

В среду, 6 ноября, около 12:00 в правоохранительные органы Пензы поступило сообщение: в автобусе большой вместимости, следовавшем по улице Беляева, обнаружен подозрительный предмет.

Водитель высадил пассажиров на остановке «Строительный университет». Автобус оцепили сотрудники вневедомственной охраны.

«На место незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН Росгвардии. Они осмотрели подозрительную находку и установили, что перед ними коробка с обувью, не представляющая опасности», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Это не первый случай, когда бдительные пензенцы обращают внимание на потенциально опасные предметы. Так, 16 августа в кафе на площади Ленина была обнаружена учебная граната. 11 апреля специалисты обследовали автобус с забытым кем-то пакетом с личными вещами.

Несколькими днями ранее, 5 апреля, в Пензе при проведении санитарной уборки рабочие обнаружили на бордюре предмет, похожий на гранату. Как установили прибывшие взрывотехники, он оказался пустым пластиковым корпусом от страйкбольной гранаты.