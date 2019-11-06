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Происшествия | В Пензе забытая коробка с обувью вызвала переполох в автобусе

06.11.2019|15:39
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В среду, 6 ноября, около 12:00 в правоохранительные органы Пензы поступило сообщение: в автобусе большой вместимости, следовавшем по улице Беляева, обнаружен подозрительный предмет.

Водитель высадил пассажиров на остановке «Строительный университет». Автобус оцепили сотрудники вневедомственной охраны.

«На место незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН Росгвардии. Они осмотрели подозрительную находку и установили, что перед ними коробка с обувью, не представляющая опасности», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Это не первый случай, когда бдительные пензенцы обращают внимание на потенциально опасные предметы. Так, 16 августа в кафе на площади Ленина была обнаружена учебная граната. 11 апреля специалисты обследовали автобус с забытым кем-то пакетом с личными вещами.

Несколькими днями ранее, 5 апреля, в Пензе при проведении санитарной уборки рабочие обнаружили на бордюре предмет, похожий на гранату. Как установили прибывшие взрывотехники, он оказался пустым пластиковым корпусом от страйкбольной гранаты.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость|06.11.2019 15:57|

Главного попа ждут?

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