Вечером во вторник, 5 ноября, в микрорайоне Шуист в Пензе случился пожар. Инцидент произошел в десятиэтажном доме № 71 на улице Чапаева.
Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, очаг возгорания находился в одной из квартир на втором этаже.
Сообщение поступило на пульт дежурного в 20:35. На место ЧП выехали 24 сотрудника ГУ МЧС, 7 единиц спецтехники.
Из здания эвакуировали 15 человек. Видео, на котором запечатлено, как один из спасателей поднимается в квартиру через балкон, опубликовали в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».
В 21:03 огонь был потушен. Общая площадь возгорания составила 25 кв. м.
«Пострадавших нет. Погибших нет», - подчеркнули в ГУ МЧС.
По факту случившегося назначена проверка.
Утром 5 ноября аналогичный инцидент произошел на улице Медицинской в том же микрорайоне. Его причиной могло стать курение в квартире.
Обычное явление там пьянь живет.