06.11.2019 | 08:10

Вечером во вторник, 5 ноября, в микрорайоне Шуист в Пензе случился пожар. Инцидент произошел в десятиэтажном доме № 71 на улице Чапаева.

Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, очаг возгорания находился в одной из квартир на втором этаже.

Сообщение поступило на пульт дежурного в 20:35. На место ЧП выехали 24 сотрудника ГУ МЧС, 7 единиц спецтехники.

Из здания эвакуировали 15 человек. Видео, на котором запечатлено, как один из спасателей поднимается в квартиру через балкон, опубликовали в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

В 21:03 огонь был потушен. Общая площадь возгорания составила 25 кв. м.

«Пострадавших нет. Погибших нет», - подчеркнули в ГУ МЧС.

По факту случившегося назначена проверка.

Утром 5 ноября аналогичный инцидент произошел на улице Медицинской в том же микрорайоне. Его причиной могло стать курение в квартире.