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Происшествия | В доме на ул. Чапаева в Пензе произошел пожар

06.11.2019|08:10
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Вечером во вторник, 5 ноября, в микрорайоне Шуист в Пензе случился пожар. Инцидент произошел в десятиэтажном доме № 71 на улице Чапаева.

Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, очаг возгорания находился в одной из квартир на втором этаже.

Сообщение поступило на пульт дежурного в 20:35. На место ЧП выехали 24 сотрудника ГУ МЧС, 7 единиц спецтехники.

Из здания эвакуировали 15 человек. Видео, на котором запечатлено, как один из спасателей поднимается в квартиру через балкон, опубликовали в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

В 21:03 огонь был потушен. Общая площадь возгорания составила 25 кв. м.

«Пострадавших нет. Погибших нет», - подчеркнули в ГУ МЧС.

По факту случившегося назначена проверка.

Утром 5 ноября аналогичный инцидент произошел на улице Медицинской в том же микрорайоне. Его причиной могло стать курение в квартире.

Источник — Фото № 1 Насти Богачковой, № 2 - ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость|06.11.2019 08:24|

Обычное явление там пьянь живет.

Гость|06.11.2019 08:52|

Это не новый дом, который построили для детдомовскиз?

Имя: Гость
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