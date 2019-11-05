05.11.2019 | 09:02

В ночь с 4 на 5 ноября в микрорайоне Шуист в Пензе случился пожар. Возгорание произошло в доме № 6 на Медицинской улице.

Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 0:34. По указанному адресу выехали 25 сотрудников регионального ГУ МЧС и семь единиц спецтехники.

«Выгорела комната на площади 16 кв. м. Спасено 16 человек (один из них ребенок)», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В результате пожара пострадали два местных жителя: 69-летний мужчина и 43-летняя женщина. Об их состоянии не сообщается.

Что могло стать причиной возгорания, также пока неизвестно. По факту случившегося назначена проверка.