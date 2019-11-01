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Происшествия | После разрыва семейных отношений пензенец оказался в полиции

01.11.2019|09:37
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В четверг, 31 октября, около 19:00 сотрудники группы задержания вневедомственной охраны, патрулировавшие улицу Островского в Пензе, заметили мужчину, подходившего под описание в ориентировке.

Горожанин разыскивался за нанесение телесных повреждений сожительнице. Пара поссорилась, и женщина заявила, что уходит от гражданского супруга.

Ссора перешла в рукоприкладство: рассвирепевший мужчина избил любимую и сам ушел из дома. А женщина обратилась в полицию. Куда ушел ее обидчик, она не знала, и его объявили в розыск.

«Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость|01.11.2019 10:00|

Прошла любовь и летние забавы...

Гость|01.11.2019 10:03|

буртаские новости...

Имя: Гость
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