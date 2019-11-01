01.11.2019 | 09:37

В четверг, 31 октября, около 19:00 сотрудники группы задержания вневедомственной охраны, патрулировавшие улицу Островского в Пензе, заметили мужчину, подходившего под описание в ориентировке.

Горожанин разыскивался за нанесение телесных повреждений сожительнице. Пара поссорилась, и женщина заявила, что уходит от гражданского супруга.

Ссора перешла в рукоприкладство: рассвирепевший мужчина избил любимую и сам ушел из дома. А женщина обратилась в полицию. Куда ушел ее обидчик, она не знала, и его объявили в розыск.

«Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.