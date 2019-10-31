31.10.2019 | 16:35

Еще вчера резиновые сапоги стояли на витрине, а теперь уже проходят испытание водой - в обувном магазине на Московской случился потоп. Рано утром бедствие первыми обнаружили продавцы. Ручьи бежали из подсобного помещения.

Прорвало трубу холодного водоснабжения, которая идет в дом, заключили коммунальщики, но перекрыть сеть оперативно не смогли. Колодец, где расположен вентиль, оказался закатан в асфальт.

Арендатор помещения переживает не первый потоп, канализацию прорывало и раньше. Но каждый раз итог один: обувь европейских брендов безнадежно портится. Теперь многотысячный ущерб надо возмещать.

«Непонятно, что с товаром, с торговым оборудованием, - все промокло, и компьютер тоже. Я не знаю, как это восстанавливать. Что-то нужно делать. Мы в прошлый раз промолчали, ничего не сделали, но сейчас, при таких масштабах, в любом случае нужно что-то делать», - отметил владелец пострадавшего магазина Павел Мачнев.

В торговом зале вода стояла по щиколотку и продолжала прибывать. Чтобы ситуация не усугубилась, жидкость откачивали насосом.

А продавцы соседнего магазина радиотоваров бегали с ведрами - там тоже случилось наводнение.

«Есть испорченный товар. Все, что было на полу, погибло. Посмотрим, кто будет виновен», - рассказал владелец пострадавшего магазина Андрей Кочут.

Когда колодец вскрыли, оказалось, что он засыпан грязью. Коммунальщикам пришлось ждать технику и прочищать люк, чтобы наконец перекрыть воду.