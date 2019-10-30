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Происшествия | В Пензенской области разыскивают 70-летнего Сергея Шашникова

30.10.2019|19:07
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Волонтеры пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовали ориентировку на Сергея Ивановича Шашникова.

70-летний мужчина проживал в селе Юлово Городищенского района. С понедельника, 28 октября, его местонахождение не известно.

По словам добровольцев, рост пропавшего 160 см, телосложение среднее, волосы седые с залысиной. Особая примета - отсутствует левый глаз.

В день исчезновения мужчина был одет в темно-зеленую камуфлированную куртку, светло-коричневые брюки, черные резиновые сапоги.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону: 8 (800) 700 54 52.

«Нужна помощь добровольцев», - подчеркнули представители отряда «Лиза Алерт».

Источник — фото vk.com/la_penza
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