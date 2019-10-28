28.10.2019 | 14:35

В воскресенье, 28 октября, росгвардейцы задержали 45-летнего пензенца, учинившего дебош в арбековской многоэтажке.

Будучи пьяным, мужчина пришел в гости к своему приятелю в дом на улице Рахманинова, но не застал его. В подъезде несостоявшийся визитер встретил женщину, проверявшую свой счетчик электроэнергии, и между ними произошел конфликт.

«Со слов жительницы дома, она успела спрятаться в собственной квартире, но мужчина продолжал стучать кулаками в ее дверь и ломиться к ней в жилье», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сильно испугавшись, горожанка позвонила в правоохранительные органы, попросив избавить ее от неадекватного незнакомца.

После задержания дебошира передали полицейским для дальнейшего разбирательства.