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Происшествия | В Пензе спасатели за несколько часов дважды выручили беспомощных людей

24.10.2019|17:22
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Вечер среды, 23 октября, оказался для сотрудников Пензенского пожарно-спасательного центра беспокойным. В 20:15 дежурному позвонил председатель жилищного кооператива на проспекте Строителей и рассказал, что в их доме пожилая женщина двое суток не отвечает на звонки и стук в дверь.

По адресу также прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. На площадке собрались председатель кооператива и соседи пенсионерки. Спасатели в их присутствии открыли входную дверь.

Находившаяся в квартире женщина явно нуждалась в помощи медиков. Сотрудники ППСЦ транспортировали ее и передали врачам.

Через несколько часов, в 0:20 24 октября, вновь поступил сигнал: жительница дома на улице Одесской рассказала, что из-за соседней двери слышны крики о помощи. Спасатели вновь отправились выручать беспомощного человека.

На этот раз взаперти оказался 75-летний мужчина, который не мог самостоятельно покинуть свое жилище. Прибывшие по вызову медики облегчили его страдания, сообщается на сайте ГУ «ППСЦ».

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость|24.10.2019 18:31|

Зарабоиались прям. Это им не кошек с деревьев снимать

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