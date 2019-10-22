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Происшествия | В Пензе найдена объявленная в розыск пенсионерка

22.10.2019|17:51
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82-летняя жительница Пензы, уехавшая на дачу и не вернувшаяся домой, нашлась. Информация об этом размещена в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

«Найдена, жива!» - говорится в посте.

Женщина пропала 19 октября. Вечером того же дня в полицию поступило заявление от родственников. Волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» обратились к владельцам дач в районе Каланчи, а также на противоположной стороне трассы М5 с просьбой в ближайшее время доехать до своего участка и осмотреть дом и надворные постройки.

Догадка оказалась верной.

«Во вторник, 22 октября, около 16:30 пенсионерка была найдена живой на одной из заброшенных дач в районе Каланчи», - рассказали ИА «ПензаИнформ» подробности в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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