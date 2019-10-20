20.10.2019 | 10:26

В Пензе родственники и волонтеры разыскивают 82-летнюю местную жительницу Тамару Владимировну Башкину (Хальченко). 19 октября она ушла на дачу и не вернулась.

Рост женщины 170 сантиметров, телосложение плотное, волосы седые.

В день исчезновения на ней была фиолетовая куртка, красные спортивные брюки с синими лампасами, желто-черные кроссовки, вязаная розовая шапка.

При себе у горожанки была трость и черная сумка.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 112, 8(800)-700-54-52.