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Происшествия | 82-летняя пензячка Тамара Башкина ушла на дачу и не вернулась

20.10.2019|10:26
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В Пензе родственники и волонтеры разыскивают 82-летнюю местную жительницу Тамару Владимировну Башкину (Хальченко). 19 октября она ушла на дачу и не вернулась.

Рост женщины 170 сантиметров, телосложение плотное, волосы седые.

В день исчезновения на ней была фиолетовая куртка, красные спортивные брюки с синими лампасами, желто-черные кроссовки, вязаная розовая шапка.

При себе у горожанки была трость и черная сумка.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 112, 8(800)-700-54-52.

Источник — vk.com/la_penza
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