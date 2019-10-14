14.10.2019 | 14:54

В Пензенской области родственники и волонтеры разыскивают 50-летнего жителя поселка Шемышейка Виктора Николаевича Сычева. С 25 сентября известий о нем нет.

Соответствующее сообщение появилось в группе регионального поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 14 октября.

Рост пропавшего 165 сантиметров, телосложение худощавое. У него седые короткие волосы. В день исчезновения на мужчине были джинсы, темно-серая рубашка и желтые кроссовки.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении Виктора Сычева, просят позвонить по номеру 8(800) 700-54-52 или 112.