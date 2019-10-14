Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|14 окт 2019|15:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Дождь |
  71.12  |  $  64.48

Происшествия | В Шемышейском районе пропал 50-летний Виктор Сычев

14.10.2019|14:54
Печать

В Пензенской области родственники и волонтеры разыскивают 50-летнего жителя поселка Шемышейка Виктора Николаевича Сычева. С 25 сентября известий о нем нет.

Соответствующее сообщение появилось в группе регионального поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 14 октября.

Рост пропавшего 165 сантиметров, телосложение худощавое. У него седые короткие волосы. В день исчезновения на мужчине были джинсы, темно-серая рубашка и желтые кроссовки.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении Виктора Сычева, просят позвонить по номеру 8(800) 700-54-52 или 112.

Источник — фото vk.com/la_penza
0
0
0
0
 
Гость|14.10.2019 15:12|

В Сердобске искали?

Гость|14.10.2019 15:23|

Фото зоновское

Гость|14.10.2019 15:24|

А глаза то добрые

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!