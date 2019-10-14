14.10.2019 | 10:00

В Пензе выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего в микрорайоне Западная Поляна. Видеоролик с места инцидента опубликован в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте» утром в понедельник, 14 октября.

По словам автора видео, запись сделана в 9:10 на улице Попова. На кадрах запечатлен легковой автомобиль иностранного производства (предположительно Nissan Skyline), врезавшийся в березу рядом с Губернским лицеем.

Транспортное средство получило серьезные механические повреждения. Вся передняя часть смята, в салоне сработала подушка безопасности.

О том, пострадал ли в результате столкновения кто-то из людей, не сообщается. Проверку по факту ДТП должны провести сотрудники ГИБДД.

Утром 9 октября похожая авария случилась на проспекте Строителей. Там в дерево врезалась «Лада-Приора». Водитель был доставлен в больницу. Вечером из-за этой березы пострадал еще один автомобиль – она рухнула на «Яндекс.Такси».