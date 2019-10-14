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Происшествия | На Западной Поляне иномарка врезалась в березу

14.10.2019|10:00
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В Пензе выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего в микрорайоне Западная Поляна. Видеоролик с места инцидента опубликован в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте» утром в понедельник, 14 октября.

По словам автора видео, запись сделана в 9:10 на улице Попова. На кадрах запечатлен легковой автомобиль иностранного производства (предположительно Nissan Skyline), врезавшийся в березу рядом с Губернским лицеем.

Транспортное средство получило серьезные механические повреждения. Вся передняя часть смята, в салоне сработала подушка безопасности.

О том, пострадал ли в результате столкновения кто-то из людей, не сообщается. Проверку по факту ДТП должны провести сотрудники ГИБДД.

Утром 9 октября похожая авария случилась на проспекте Строителей. Там в дерево врезалась «Лада-Приора». Водитель был доставлен в больницу. Вечером из-за этой березы пострадал еще один автомобиль – она рухнула на «Яндекс.Такси».

Источник — Фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость|14.10.2019 10:08|

Западная, Окружная, там часто такие происшествия. А всё почему? Высоко. На горе, там давление ниже, кислородное голодание мозга...

Гость|14.10.2019 10:19|

Гость писал(a):

кислородное голодание мозга...
Чаще отсутствие...

Гость|14.10.2019 10:24|

Чо такое губергский лецей?

Гость|14.10.2019 10:48|

березку жалко

Гость|14.10.2019 10:50|

минус дрифтерка

Гость|14.10.2019 11:00|

А где возраст участников ДТП? Плохо работаете журнаглисты.

Гость|14.10.2019 11:04|

penzainform.ru писал(a):

Водитель был доставлен в больницу.
чо за дичь. водитель в норме.

Гость|14.10.2019 11:08|

и машина в норме?

Гость|14.10.2019 11:17|

Гость писал(a):

Водитель был доставлен в больницу.

чо за дичь. водитель в норме.

А зачем там две скорых с маячками стояли?

Гость|14.10.2019 11:24|

Гость писал(a):

А зачем там две скорых с маячками стояли?
Они от них убегал

Гость|14.10.2019 11:25|

Просто какой-то заговор против берез!)))Березы, держитесь!)

Имя: Гость
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