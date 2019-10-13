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Происшествия | В Пензе 17-летний подросток не устоял перед толстовкой

13.10.2019|12:29
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В Пензе задержали 17-летнего горожанина, которому приглянулась толстовка в магазине одежды.

Инцидент произошел в пятницу, 11 октября. Экипаж группы задержания Росгвардии получил сообщение о том, что в одном из магазинов торгового центра, расположенного на проспекте Строителей, сработала тревожная кнопка, и отправился на вызов.

На месте правоохранителей встретил охранник и рассказал, что из отдела одежды похитили толстовку.

Вскоре росгвардейцы по камерам видеонаблюдения установили того, кто ее унес. Им оказался несовершеннолетний пензенец, которого задержали и доставили в полицию.

«При выяснении обстоятельств произошедшего было установлено, что молодой человек, сорвав все средства защиты с товара, спрятал его под курткой и покинул торговый зал», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|13.10.2019 13:08|

Надо было ему отдать с надписью на спине " я её своровал"

Гость|13.10.2019 13:17|

Она от него забеременела?

Гость|13.10.2019 13:19|

Сосед мой. Как спайса покурит, начинает вытворять. В прошлый раз с магнита памперсы уносил. Спрашивается, на кой ему памперсы то?! Не курите, пацаны

Имя: Гость
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