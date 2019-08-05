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Происшествия | На Западной Поляне из-за сильного ветра рухнуло 13-метровое дерево

05.08.2019|16:57
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Погода шалила, она прогнала людей с улицы. Сидевшие дома или на работе пребывали в подавленном настроении. А те, кто весь день стоял под проливным дождем, падали. Это случилось с кленом на улице Мира.

13-метровое дерево, вырванное с корнем, рухнуло под порывами холодного ветра. Кажется, что при падении старый исполин сгруппировался и, стараясь не повредить имущество людей, свалился ровно между стоявшими машинами. Они не пострадали. А летний дождь оплакивал коренного жителя Западной Поляны.

Многие деревья в этот день испытали на себе закон всемирного тяготения. По городу прошел обильный веткопад. Вот случай с улицы Заводской.

«С утра вышел, хотел завести машину - и здесь падает эта ветка прямо на машину. Стекло у меня теперь треснутое», - рассказал водитель автомобиля Умяр.

Береза, которая сбросила ветки, может в любой момент оторваться от корней и рухнуть, придавив либо машины, либо людей.

В тяжелый понедельник были и другие случаи опасного падения деревьев.

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Гость|05.08.2019 20:24|

penzainform.ru писал(a):

Кажется, что при падении старый исполин сгруппировался и, стараясь не повредить имущество людей, свалился ровно между стоявшими машинами
деревья с высшим образованием......!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|05.08.2019 20:25|

пилить всё- выше пяти метров.........!!!!!!!!!!!!!1

Гость|05.08.2019 20:29|

Четкий цепочечник на предпоследнем фото. Получил дубиной по драндулету. Нечего ставить машины в непредназначенных для этого местах. Штраф ещё ему выписать.

Имя: Гость
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