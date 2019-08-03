03.08.2019 | 10:36

В пятницу, 2 августа, жители улицы Совхоз-техникум в Пензе обратились в полицию с сообщением, что нашли престарелую горожанку, которая не могла вспомнить свой адрес.

На вызов прибыли сотрудники Росгвардии, однако по указанному адресу пенсионерку не обнаружили.

Сотрудники правопорядка обследовали близлежащие территории и на улице Мереняшева увидели подходящую под описание женщину. Они заговорили с ней, желая установить личность, но выяснилось, что пенсионерка не владеет русским языком.

«Тогда правоохранители при помощи жестов спросили, нет ли у нее при себе каких-либо документов, на что гражданка протянула трудовое удостоверение, в котором были указаны ее имя и фамилия», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Адрес престарелой пензячки, которой, как оказалось, исполнился 91 год, тоже удалось выяснить. Вскоре ее доставили домой и передали дочери, поблагодарившей росгвардейцев за помощь в поиске пропавшей.