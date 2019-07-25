25.07.2019 | 13:49

В среду, 24 июля, в Сосновоборском районе «Лада-Приора» попала в ДТП, в котором пострадали два человека.

По предварительным данным, авария произошла в 18:30 на 19-м километре трассы Кузнецк - Индерка. «Приора», за рулем которой находилась 25-летняя женщина, съехала в кювет и опрокинулась.

Получившую травмы автоледи врачи госпитализировали, ее 43-летнего пассажира после оказания медицинской помощи отпустили.

«По факту слившегося проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

За три дня в области произошло еще шесть аналогичных ДТП. 22 июля в кювете оказались ВАЗ-2110 - в Тамалинском, ВАЗ-2108 - в Мокшанском и Lada Largus - в Вадинском районах. В авариях пострадало трое человек, один скончался на месте от травм.

23-го числа в Кузнецком и Городищенском районах не справились с управлением, съехали в кювет и врезались в деревья водители Lada Kalina и Hyundai Sonata. Травмы получили двое.

24 июля в Городищенском районе с дороги на Кузнецк-12 вылетела в кювет и въехала в дерево грузовая «Газель». Один человек погиб и один пострадал.