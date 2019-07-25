Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|25 июл 2019|15:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+25oC
+26oC
Завтра | Дождь |
  70.40  |  $  63.28
 

Происшествия | На трассе в Сосновоборском районе «Лада» слетела в кювет и опрокинулась

25.07.2019|13:49
Печать

В среду, 24 июля, в Сосновоборском районе «Лада-Приора» попала в ДТП, в котором пострадали два человека.

По предварительным данным, авария произошла в 18:30 на 19-м километре трассы Кузнецк - Индерка. «Приора», за рулем которой находилась 25-летняя женщина, съехала в кювет и опрокинулась.

Получившую травмы автоледи врачи госпитализировали, ее 43-летнего пассажира после оказания медицинской помощи отпустили.

«По факту слившегося проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

За три дня в области произошло еще шесть аналогичных ДТП. 22 июля в кювете оказались ВАЗ-2110 - в Тамалинском, ВАЗ-2108 - в Мокшанском и Lada Largus - в Вадинском районах. В авариях пострадало трое человек, один скончался на месте от травм.

23-го числа в Кузнецком и Городищенском районах не справились с управлением, съехали в кювет и врезались в деревья водители Lada Kalina и Hyundai Sonata. Травмы получили двое.

24 июля в Городищенском районе с дороги на Кузнецк-12 вылетела в кювет и въехала в дерево грузовая «Газель». Один человек погиб и один пострадал.

0
0
0
0
 
Гость|25.07.2019 14:37|

Что за дебилизм, за неделю по несколько раз уже в кювет опрокинулись. Может что бордюров нет?

Гость|25.07.2019 14:38|

Бордюрная мафия орудует

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!