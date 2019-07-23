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Происшествия | В Пензенской области три машины слетели в кювет, погибла женщина

23.07.2019|12:11
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В понедельник, 22 июля, в Пензенской области в течение двух с половиной часов произошли три аналогичных ДТП. Во всех случаях машины слетели в правый кювет и опрокинулись.

В 13:15 в Тамалинском районе, под селом Дуровка, в аварию попал ВАЗ-2110, которым управлял 38-летний мужчина. 40-летняя пассажирка «десятки» получила травмы и была госпитализирована.

Через час, в 14:15, в Мокшанском районе, на дороге, ведущей от федеральной магистрали М5 к поселку Парижская Коммуна, перевернулся ВАЗ-2108, за рулем которого находился 37-летний мужчина. 17-летний юноша, сидевший в салоне «восьмерки», оказался в больнице.

В 15:35 в Вадинском районе, на 27-м километре дороги Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино, в кювет попал автомобиль Lada Largus. 33-летняя пассажирка машины погибла на месте происшествия, а 35-летнего водителя бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение.

«По фактам ДТП проводятся проверки», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|23.07.2019 13:23|

Эт че ваще такое?

Гость|23.07.2019 13:40|

каждый час в кювет. синхронно

Имя: Гость
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