23.07.2019 | 12:11

В понедельник, 22 июля, в Пензенской области в течение двух с половиной часов произошли три аналогичных ДТП. Во всех случаях машины слетели в правый кювет и опрокинулись.

В 13:15 в Тамалинском районе, под селом Дуровка, в аварию попал ВАЗ-2110, которым управлял 38-летний мужчина. 40-летняя пассажирка «десятки» получила травмы и была госпитализирована.

Через час, в 14:15, в Мокшанском районе, на дороге, ведущей от федеральной магистрали М5 к поселку Парижская Коммуна, перевернулся ВАЗ-2108, за рулем которого находился 37-летний мужчина. 17-летний юноша, сидевший в салоне «восьмерки», оказался в больнице.

В 15:35 в Вадинском районе, на 27-м километре дороги Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино, в кювет попал автомобиль Lada Largus. 33-летняя пассажирка машины погибла на месте происшествия, а 35-летнего водителя бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение.

«По фактам ДТП проводятся проверки», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.