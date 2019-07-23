23.07.2019 | 14:47

В отделении пропаганды регионального УГИБДД прокомментировали аварию, случившуюся во вторник, 23 июля, в Пензенском районе.

По предварительным данным, в 10:35 на 9-м километре дороги Пенза - Шемышейка столкнулись автомобили Chevrolet Lanos, которым управлял 25-летний молодой человек, и Ford Kuga с 59-летним мужчиной за рулем.

В аварии получили травмы водитель и два пассажира Chevrolet, а также 76-летняя пассажирка Ford. Медики госпитализировали их.

«Пассажир автомобиля Ford Kuga, мальчик 2014 года рождения, и пассажиры Chevrolet Lanos, юноши 1999 и 2000 года рождения, после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщили в отделении пропаганды.

По факту случившегося проводится проверка, специалистам предстоит установить все обстоятельства ДТП.