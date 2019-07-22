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Происшествия | На детской площадке на ул. Мира надломилась ветка старого тополя

22.07.2019|16:41
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«Говорю вам, не ходите рядом с этим деревом! Оно может упасть и убить вас», - объяснил малышам Крис Смит.

Он предупредил своих детей о смертельной опасности. Ветка старого тополя не выдержала испытания временем, надломилась и в любой момент готова рухнуть вниз окончательно. Крис - американец, он часто приезжает в Россию: в Пензе живет семья его русской жены. Мужчина говорит, деревья падают и в США, но там их сразу же убирают.

«Я думаю, здесь кто-нибудь тоже должен навести порядок», - отметил Крис.

Но пока этих людей не видно. А растение продолжает угрожать жизни ребят, которые приходят на детскую площадку во дворе дома № 20 на улице Мира. К счастью, в момент падения ствола на карусели никого не было. В противном случае малыш мог бы получить серьезные травмы, а то и погибнуть.

«Мы здесь не живем, случайно попали. Но, конечно, страшно, очень страшно», - отметила пенсионерка.

Что же касается местных жителей, то они давно просили провести опиловку тополей. Обращались в различные инстанции. Первую заявку Ольга Першина отнесла в управляющую компанию еще в начале 2000-х.

«ЖЭУ-20» было. Пришли, спилили нам два дерева около дома и вон то дерево опилили - и у них сломалась пила, на этом все закончилось. Прошло 15 лет уже, и так все эти деревья стоят, и ветки с них падают», - пожаловалась она.

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Гость|22.07.2019 19:19|

penzainform.ru писал(a):

Мужчина говорит, деревья падают и в США, но там их сразу же убирают.

«Я думаю, здесь кто-нибудь тоже должен навести порядок», - отметил Крис.

ЖиВ там покупают только недвижимость и открывают счета,которые здесь наворовывают.Америкашкам повезло,что у нашего жулья нет там возможности захватить власть.

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