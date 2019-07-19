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Происшествия | В Пензенской области за сутки случилось два ДТП с подростками за рулем

19.07.2019|13:44
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В Пензенской области за минувшие сутки произошло два ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов.

В селе Николаевка Лопатинского района 15-летний подросток, управлявший KAYO, столкнулся с автомобилем «Лада-Гранта», за рулем которой находился 51-летний мужчина. Авария произошла в 13:06 напротив дома № 2 на улице Центральной.

В ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир. Оба были госпитализированы.

В поселке Мокшан Мокшанского района участником аварии стал 17-летний юноша. В 22:30 напротив дома № 12 на улице Пензенской мотоцикл Stels, которым он управлял, столкнулся с Ford Focus с 19-летним водителем.

«Пассажир мотоцикла, 20-летняя девушка, и пассажир автомобиля Ford Focus, 18-летняя девушка, после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По факту обоих ДТП проводится проверка.

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Гость|19.07.2019 13:59|

penzainform.ru писал(a):

управлявший KAYO
что это?!?!

Чем он управлял?

Журналюги, вы сами-то понимаете, что вы пишите?

Гость|19.07.2019 14:11|

Если вы профан в популярных моделях байков, это не значит, что нужно вопить, обвинять всех вокруг и ставить кучу восклицательных знаков :)

Гость|19.07.2019 17:30|

Гость писал(a):

Если вы профан в популярных моделях байков, это не значит, что нужно вопить, обвинять всех вокруг и ставить кучу восклицательных знаков :)
спасибо байкер, хоть объяснил, здоровья тебе...

Гость|19.07.2019 21:32|

В деревнях всегда на мотоциклах гоняли.

Имя: Гость
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