19.07.2019 | 13:44

В Пензенской области за минувшие сутки произошло два ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов.

В селе Николаевка Лопатинского района 15-летний подросток, управлявший KAYO, столкнулся с автомобилем «Лада-Гранта», за рулем которой находился 51-летний мужчина. Авария произошла в 13:06 напротив дома № 2 на улице Центральной.

В ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир. Оба были госпитализированы.

В поселке Мокшан Мокшанского района участником аварии стал 17-летний юноша. В 22:30 напротив дома № 12 на улице Пензенской мотоцикл Stels, которым он управлял, столкнулся с Ford Focus с 19-летним водителем.

«Пассажир мотоцикла, 20-летняя девушка, и пассажир автомобиля Ford Focus, 18-летняя девушка, после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По факту обоих ДТП проводится проверка.