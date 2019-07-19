19.07.2019 | 13:07

На улице Космодемьянской в Пензе росгвардейцы задержали 37-летнего мужчину, который через балкон влез в квартиру - она располагается на втором этаже.

Инцидент произошел в дневное время в четверг, 18 июля. В полицию позвонила жительница Пензы и сообщила, что в ее жилище проник мужчина и ударил ее.

На место прибыл ближайший экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Злоумышленник к тому времени уже стоял у подъезда.

Оказалось, что это муж заявительницы и они собираются разводиться.

«Недавно она выгнала его из своей квартиры, но сегодня, вернувшись домой, обнаружила его внутри жилого помещения. После чего между супругами возник конфликт, и гражданин нанес ей телесные повреждения в область головы», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Нарушителя порядка задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.