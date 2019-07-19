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Происшествия | В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, влезшего в квартиру жены

19.07.2019|13:07
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На улице Космодемьянской в Пензе росгвардейцы задержали 37-летнего мужчину, который через балкон влез в квартиру - она располагается на втором этаже.

Инцидент произошел в дневное время в четверг, 18 июля. В полицию позвонила жительница Пензы и сообщила, что в ее жилище проник мужчина и ударил ее.

На место прибыл ближайший экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Злоумышленник к тому времени уже стоял у подъезда.

Оказалось, что это муж заявительницы и они собираются разводиться.

«Недавно она выгнала его из своей квартиры, но сегодня, вернувшись домой, обнаружила его внутри жилого помещения. После чего между супругами возник конфликт, и гражданин нанес ей телесные повреждения в область головы», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Нарушителя порядка задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
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Гость|19.07.2019 14:34|

Ключи у него украли, и лез он к себе домой, так что ст. 139 не прокатит.

Гость|19.07.2019 14:37|

penzainform.ru писал(a):

Нарушителя порядка задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
И какой же правопорядок он нарушил?

Гость|19.07.2019 14:38|

penzainform.ru писал(a):

Нарушителя порядка задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
И какой же правопорядок он нарушил?

Почему бабу тоже не забрали?

Гость|19.07.2019 15:29|

Стоп. А может это она проникла в квартиру мужа??? И надо её так же было задержать!

Гость|19.07.2019 15:33|

Ляжет дамочка в больницу с головной болью после удара(сотрясение мозга) и поедет товарисч на казённый харч.

Гость|19.07.2019 16:26|

какой же это нарушитель порядка? он к себе домой зашел!

Гость|19.07.2019 16:47|

penzainform.ru писал(a):

росгвардейцы задержали 37-летнему мужчину,
Ну ясно.

Имя: Гость
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