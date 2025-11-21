Россиянам назвали способы избежать штрафов за гирлянды в машине

Автомобиль можно украсить гирляндой, если не нарушать при этом правила безопасности. Способы избежать штрафов за праздничный декор авто раскрыл россиянам юрист, директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, пишет RT.
«Главное правило при украшении автомобиля - это обеспечение безопасности как самого водителя, так и других участников дорожного движения», - заявил эксперт. Так, гирлянда не должна мешать обзору - водитель должен четко видеть через лобовое стекло, боковые окна и зеркала заднего вида.
Помимо этого, украшения не должны мешать работе дворников, стеклоочистителей и других систем автомобиля. Не могут нарушаться и требования к световым приборам, подчеркнул Поздняков.
«Так, если гирлянда мешает нормальной работе штатных осветительных приборов (фар, поворотников, стоп-сигналов), например, закрывает их или своим ярким мигающим эффектом создает иллюзию включения сигналов поворота либо аварийной сигнализации, владелец автомобиля может быть предупрежден или оштрафован на сумму 500 рублей», - пояснил специалист.
Кроме того, стоит избегать красных огоньков на передней части автомобиля и белых - на задней. Тогда гирлянда будет напоминать специальные сигналы служб, и водителя могут лишить прав.
