В Госдуме заявили об уголовных сроках за продажу квартир под влиянием мошенников

Судебные дела по квартирам, проданным под влиянием аферистов, должны рассматриваться как мошеннические и сводиться к уголовному делу. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Депутат считает нелогичным взваливать на покупателя ответственность за доверчивость продавца и его договоренности с третьими лицами. Такая путаница, по словам Аксененко, началась после дела Долиной-Лурье.

«Было четкое разделение двух разных ситуаций: купля-продажа недвижимости - это сделка между покупателем и продавцом, а какие-то договоренности, которые привели продавца к потере недвижимости - это разбирательство продавца и мошенника - уголовное дело о мошенничестве», - прокомментировал парламентарий.

Сегодня законодателями прорабатывается ряд законопроектов по защите покупателей от аннулирования сделок из-за вмешательства мошенников. Инициативы предусматривают заморозку средств на спецсчете на месяц, продажу квартир только через банк, обязательное заверение сделки у нотариуса. В то же время, как отметил Аксененко, стали появляться случаи, когда продавец заявляет, что стал жертвой мошенников, чтобы оставить у себя и жилье, и деньги.

Ранее Аксененко перечислил недостатки инициативы с заморозкой средств после покупки квартиры. Такая стратегия может стать препятствием для альтернативных сделок и в случае, если жилье требуется продать срочно - для оплаты лечения или переезда.

Источник — lenta.ru
