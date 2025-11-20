Средний размер кредита на покупку автомобиля вырос

В октябре 2025 года средний размер ссуды на приобретение автомобиля вырос до 1,51 миллиона рублей. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 9,5 процента. В октябре 2024 года речь шла о 1,38 миллиона рублей.
Наибольший средний размер выданных автозаймов в российских регионах зафиксировали в Москве (2,1 миллиона рублей), Московской области (1,84 миллиона), Санкт-Петербурге (1,75 миллиона), а кроме того, в Ленинградской (1,63 миллиона) и Тюменской (1,63 миллиона) областях.
Комментируя эту статистику, директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков заметил, что средний размер выданных автокредитов рос семь месяцев подряд вплоть до октября текущего года. Он также напомнил, что в настоящее время при одобрении автокредитов кредиторы по-прежнему ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки (ПДН) не более 50 процентов.
По итогам октября 2025 года в России увеличилось как количество выданных кредитов на покупку автомобилей, так и совокупные объемы подобного рода займов.
Новости по теме
- В 2026 году пензенцы могут остаться без такси
- Пензенцы продолжают покупать автомобили дороже 10 млн рублей
- На ул. Кулакова легковая машина застыла на краю провала
- В прокуратуре составили портрет пензенского преступника
- В Пензенской области женщины стали реже совершать преступления
- Больше 40% пензенцев живут на зарплату ниже 45 000 рублей
- Ремонт участка трассы Р-208 в Белинском районе завершен досрочно
- На платформе ВТБ Авто стартует продажа автомобилей Solaris
- Наличие техосмотра предложили проверять с помощью дорожных камер
- Водителей легковушек стали штрафовать на сотни тысяч рублей из-за грузовиков
Последние новости
- В России стали массово закрываться книжные магазины
- Роспотребнадзор оценил ситуацию с опасной инфекцией в России
- В Госдуме захотели изменить описание герба России
- Россиянку наказали за таро
- Владельцев сгоревших домов предупредили о неожиданном наказании
- В усилении кадрового голода в России обвинили зумеров
- В российском регионе собрались продавать топливо по паспорту
- Названы три действенных метода борьбы с икотой
- Россиянам назвали максимальную сумму компенсации за испорченный отдых
- Россиян предупредили о тюремном сроке за привычку шпионить за соседями
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!