Средний размер кредита на покупку автомобиля вырос

20.11.2025 | 13:56

В октябре 2025 года средний размер ссуды на приобретение автомобиля вырос до 1,51 миллиона рублей. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 9,5 процента. В октябре 2024 года речь шла о 1,38 миллиона рублей.

Наибольший средний размер выданных автозаймов в российских регионах зафиксировали в Москве (2,1 миллиона рублей), Московской области (1,84 миллиона), Санкт-Петербурге (1,75 миллиона), а кроме того, в Ленинградской (1,63 миллиона) и Тюменской (1,63 миллиона) областях.

Комментируя эту статистику, директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков заметил, что средний размер выданных автокредитов рос семь месяцев подряд вплоть до октября текущего года. Он также напомнил, что в настоящее время при одобрении автокредитов кредиторы по-прежнему ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки (ПДН) не более 50 процентов.

По итогам октября 2025 года в России увеличилось как количество выданных кредитов на покупку автомобилей, так и совокупные объемы подобного рода займов.