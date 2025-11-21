В России перечислили испытывающие самый острый кадровый голод отрасли

В настоящее время самая острая нехватка работников наблюдается в сельском хозяйстве, сфере ЖКХ, строительстве и оборонной промышленности. Проблемные отрасли перечислила газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).
Наиболее выраженный дефицит кадров фиксируется в сельском хозяйстве и сфере водоснабжения, отмечают в регуляторе.
К числу проблемных отраслей также можно отнести розничную торговлю и логистику, пояснил замглавы сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. В целом, подчеркнул он, сейчас самыми востребованными на российском рынке труда остаются квалифицированные рабочие.
Растет конкуренция за рабочие места и среди офисных сотрудников. На одну вакансию в сферах IT, HR и маркетинга в настоящее время приходится в среднем 300-800 откликов со стороны соискателей. При этом большинство предложений о работе, поясняет Ветерков, сосредоточено в крупных городских агломерациях. Кадровая же ситуация в относительно периферийных российских регионах, таких как Северный Кавказ, - более напряженная, констатировал аналитик.
На фоне растущих издержек спрос на новых сотрудников в целом по стране стал постепенно ослабевать, отмечали в ЦБ. В июле-сентябре уровень обеспеченности российского бизнеса работниками составил минус 25,7 пункта и фактически вернулся к уровню двухлетней давности. Эксперты объяснили подобную динамику в том числе исчерпанием ресурсов у компаний для дальнейшего расширения штата и найма. В сложившихся реалиях руководители ряда компаний сделали ставку на повышение эффективности труда действующих сотрудников вместо привлечения новых.
Источник фото - pxhere.com.
