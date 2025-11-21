В стране и мире

В России перечислили испытывающие самый острый кадровый голод отрасли

Печать
Telegram

В настоящее время самая острая нехватка работников наблюдается в сельском хозяйстве, сфере ЖКХ, строительстве и оборонной промышленности. Проблемные отрасли перечислила газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

Наиболее выраженный дефицит кадров фиксируется в сельском хозяйстве и сфере водоснабжения, отмечают в регуляторе.

К числу проблемных отраслей также можно отнести розничную торговлю и логистику, пояснил замглавы сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. В целом, подчеркнул он, сейчас самыми востребованными на российском рынке труда остаются квалифицированные рабочие.

Растет конкуренция за рабочие места и среди офисных сотрудников. На одну вакансию в сферах IT, HR и маркетинга в настоящее время приходится в среднем 300-800 откликов со стороны соискателей. При этом большинство предложений о работе, поясняет Ветерков, сосредоточено в крупных городских агломерациях. Кадровая же ситуация в относительно периферийных российских регионах, таких как Северный Кавказ, - более напряженная, констатировал аналитик.

На фоне растущих издержек спрос на новых сотрудников в целом по стране стал постепенно ослабевать, отмечали в ЦБ. В июле-сентябре уровень обеспеченности российского бизнеса работниками составил минус 25,7 пункта и фактически вернулся к уровню двухлетней давности. Эксперты объяснили подобную динамику в том числе исчерпанием ресурсов у компаний для дальнейшего расширения штата и найма. В сложившихся реалиях руководители ряда компаний сделали ставку на повышение эффективности труда действующих сотрудников вместо привлечения новых.

Источник фото - pxhere.com.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети