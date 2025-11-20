В стране и мире

В России проведут эксперимент по маркировке колбасы

Правительство одобрило проведение в России с 24 ноября экспериментов по маркировке в системе «Честный знак» мясных изделий, а также полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции. Об этом со ссылкой на постановление кабмина сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что эксперимент в части колбасы, субпродуктов, продукции из мяса птицы продлится до 28 февраля следующего года, а в части остальной упомянутой продукции, включая замороженную, - до 31 августа 2026-го.

В частности, в экспериментальном порядке будут маркироваться как замороженные, так и свежие тушки птиц в потребительской упаковке, а также упакованная замороженная рыба, овощи, фрукты, ягоды и грибы, говорится в публикации.

Изначально эксперимент по маркировке мясных полуфабрикатов, которая, как ожидается, будет способствовать сокращению объемов незаконного оборота продукции, планировали провести с 1 августа текущего года, сделав с 1 марта процедуру обязательной.

Позднее стало известно, что требования по обязательной маркировке могут начать действовать с 1 августа 2026 года.

Источник — lenta.ru
